Mostra strumenti Museo Diocesano. <span>Foto FeArt</span>
Mostra strumenti Museo Diocesano. Foto FeArt
Eventi e cultura

Museo Diocesano, ultimi giorni per “Dialogos: strumenti musicali del Medioevo e del Mediterraneo”

L’esposizione presenta sia strumenti ricostruiti da originali perduti sia copie fedeli di esemplari conservati

Giovinazzo - giovedì 18 giugno 2026 Comunicato Stampa
Ultimi giorni per visitare la mostra di strumenti musicali realizzata dai musicisti Nicola Nesta e Giovannangelo, fondatori dell'Ensemble Calixtinus, in collaborazione con la Fondazione Museo Diocesano, nell'ambito del progetto Viator Lab, promosso dall'Associazione Culturale Viator in rete con le realtà del territorio che hanno condiviso il percorso "Stando fermi" e contribuito a costruire un percorso condiviso volto alla diffusione della musica come strumento di crescita individuale e collettiva.

L'esposizione presenta sia strumenti ricostruiti da originali perduti sia copie fedeli di esemplari conservati, offrendo al pubblico un viaggio attraverso l'evoluzione musicale tra XI e XVII secolo. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti costruttivi: gli strumenti sono stati realizzati utilizzando materiali e tecniche coerenti con le fonti storiche e iconografiche, nel rispetto dei principi acustici, per garantirne la piena funzionalità e autenticità sonora.

Durante le scorse settimane si sono svolti piccoli approfondimenti sulla lettura musicale e le sonorità del XV secolo, con l'apporto di manoscritti custoditi all'interno della Biblioteca del Polo Culturale Diocesano, in un'esperienza particolarmente gradita a quanti hanno partecipato.

Dopo due mesi di esposizione e una proroga alla mostra, il 21 giugno, in occasione della giornata dedicata alla 32° Festa della Musica 2026, si chiuderà questa esperienza per lasciare spazio ad altre attività.
L'esposizione lascerà il posto a una mostra di arte contemporanea in collaborazione con la Cattolica Popolare dell'artista locale Raffaele Cappelluti dal titolo "Luci e insiemi. Storie di salvezza", che sarà inaugurata il 26 giugno e resterà visitabile fino al 26 luglio.
  • Museo Diocesano
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