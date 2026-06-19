Donazione e trapianti d'organo come scelta consapevole: se ne parla a Giovinazzo

I cittadini possono esprimere la volontà di donare organi e tessuti al momento del rinnovo o del rilascio della nuova carta d'identità elettronica. Se ne parlerà il 23 giugno, a partire dalle ore 19,00.Interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, la responsabile Uff. Servizi Demografici, Dott.ssa Marianna Vero, il Dirigente medico Centro Regionale Trapianti Puglia, Dott.ssa Chiara Musajo Somma, il Coord. Aziendale Donazioni e Trapianti Asl Bari ed il Dott. Giuseppe Tarantino (in foto, in home, l'incontro di qualche mese fa con gli studenti del Liceo "Spinelli").Come è noto, la carta d'identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata, cesserà di essere valida per l'espatrio dal 3 agosto (proprio il giorno 16 giugno scorso con il Decreto Sport è stato approvato -tra le novità a tema specifico- una norma sulle carte d'identità cartacee che ne mantiene la validità degli attuali documenti, fino a scadenza, tranne che per l'espatrio).L'invito ai cittadini e cittadine, in possesso della carta di identità cartacea, da parte delle Amministrazioni comunali, è di adempiere in tempo utile alle necessarie formalità per richiedere Carta di Identità Elettronica (C.I.E.). Al momento del rilascio, i cittadini maggiorenni potrannoe di sensibilità civica esprimendo la propria volontà (consenso, diniego o astensione) sulla donazione di organi e tessuti. Questa scelta è inviata ale può essere modificata in qualsiasi momento. La registrazione della volontà in Comune è un modo per rendere la propria scelta immediatamente consultabile dai centri trapianti in caso di necessità.Donare organi significa donare la vita, è ridare speranza: per questo con il rinnovo della carta d'identità, dando l'assenso alla donazione, si salvano vite. Data la delicatezza del tema, l'Amministrazione Comunale, insieme ai volontari, sta promuovendo una campagna informativa diretta alla comunità locale.«Ci teniamo ad evidenziare - scrivono gli organizzatori - che oggi, il Policlinico di Bari è un polo d'eccellenza nazionale ed europeo per i trapianti di organo che ad oggi ha registrato numeri record per i trapianti di cuore e fegato e ha recentemente introdotto tecniche minuziose e all'avanguardia per il rene. Ci resta sempre impressa l'eredità lasciatoci dal grande papa Wojtyla con la Lettera Enciclica "Evangelium Vitae" nella quale si legge: "Tra i gesti che concorrono ad alimentare un'autentica cultura della vita, merita un particolare apprezzamento la donazione degli organi compiuta in forme eticamente accettabili, per offrire una possibilità di salute e di vita a malati talvolta privi di speranza". Agli indecisi - concludono - basterebbe solo questo messaggio per dipanare ogni dubbio sulla donazione degli organi, ma in ogni caso si invita caldamente alla partecipazione del 23 giugno prossimo per arrivare all'ufficio anagrafe con le idee chiare e per non lasciarsi sorprendere dalla domanda che gli sarà rivolta proprio a proposito della donazione degli organi».