Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo

Cieli in prevalenza sereni su Giovinazzo in questa prima domenica di febbraio, ma la giornata sarà caratterizzata per intero da correnti sostenute di Maestrale. Mare molto mosso o agitato e massime sui 13°. Prevalenza di sole al pomeriggio e cielo in buona parte stellato a sera. Minime della notte sui 7°.SOLE - Sorge: 7:05, Tramonta: 17:06LUNA - Leva: 16:40, Cala: 6:57 - Luna piena