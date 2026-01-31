Territorio
Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo
Massime sui 13° circa
Giovinazzo - domenica 1 febbraio 2026
Cieli in prevalenza sereni su Giovinazzo in questa prima domenica di febbraio, ma la giornata sarà caratterizzata per intero da correnti sostenute di Maestrale. Mare molto mosso o agitato e massime sui 13°. Prevalenza di sole al pomeriggio e cielo in buona parte stellato a sera. Minime della notte sui 7°.
DOMENICA 1° FEBBRAIO
SOLE - Sorge: 7:05, Tramonta: 17:06
LUNA - Leva: 16:40, Cala: 6:57 - Luna piena
