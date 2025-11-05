Polizia Locale con sindaco ed assessore
Polizia Locale, a Giovinazzo 30mila euro per "spiagge sicure"

Rucci: «Grato per tutto il lavoro svolto ogni giorno»

Giovinazzo - mercoledì 5 novembre 2025
La Polizia Locale di Giovinazzo è risultata vincitrice di un bando denominato "spiagge sicure 2025".
A fronte dell'iter curato dall'ispettore superiore Nicola Lorusso, il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha approvato la concessione del contributo di 29558 euro. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare le condizioni operative del corpo.

«Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale che ha permesso a tutti noi di trascorrere un'estate al meglio e senza grossi intoppi - commenta il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Sono contento perché grazie al loro lavoro di coordinamento siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che ci spinge ad operare e a lavorare sempre meglio sia prima che durante e dopo le stagioni estive che, come è noto, mettono a dura prova il nostro territorio per numero di eventi e per picchi di presenze».

«Sono molto grato alla Polizia Locale di Giovinazzo per tutto il lavoro che ogni giorno svolge in maniera esemplare, pur in carenza di uomini e mezzi - è la dichiarazione dell'assessore al ramo, Savino Alberto Rucci -. Questo finanziamento servirà a migliorare le condizioni operative ed a rendere ancora più efficace il servizio che i nostri uomini e donne in divisa offrono alla cittadinanza. Ringrazio il Comandante della Polizia Locale e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato».
