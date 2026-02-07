Territorio
Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo
Meteo domenicale dai due volti, venti di direzione variabile
Giovinazzo - domenica 8 febbraio 2026
Prevalenza di sole al mattino, seppur con qualche velature, più nuvole al pomeriggio. Questo il quadro climatico in estrema sintesi su Giovinazzo, per la seconda domenica di febbraio. Temperature massime sui 15°, mare da mosso a poco mosso, con moto ondoso in diminuzione. Venti di direzione variabile. A sera più nuvole e correnti sciroccali che avranno il sopravvento. Minime della notte sui 11°. Lunedì previste nuove precipitazioni.
DOMENICA 8 FEBBRAIO
SOLE - Sorge: 6:57, Tramonta: 17:14
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 9:44 - Ultimo quarto
