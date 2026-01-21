Pioggia e mareggiate sino a sera su Giovinazzo

Continua ad imperversarepugliese ed ovviamente Giovinazzo non fa eccezione. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Puglia è stata quanto mai provvidenziale.Nella cittadina adriatica la pioggia è caduta incessante sin dalle primissime luci dell'alba, ma nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio ha iniziato ad essere accompagnata da una ventilazione di Solano piuttosto forte, che sta portando il mare, soprattutto a Levante ad essere tra il molto mosso e l'agitatoTemperature mai sopra i 10°, ma per via del vento la percezione e di qualche grado inferiore.Le previsioni degli esperti riportano pioggia sino a sera e poi schiarite nella notte, con un netto miglioramento nella giornata di giovedì 22 gennaio. Leggero aumento delle massime (da 11 a 12°) e tempo in prevalenza volto al bello anche venerdì 23 gennaio. Da sabato pomeriggio possibili nuovi scrosci.