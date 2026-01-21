Mare agitato a Ponente. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Cronaca

Pioggia e mareggiate sino a sera su Giovinazzo

Continua l'allerta meteo su tutto il litorale adriatico

Giovinazzo - mercoledì 21 gennaio 2026 16.59
Continua ad imperversare il maltempo sulla costa adriatica pugliese ed ovviamente Giovinazzo non fa eccezione. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Puglia è stata quanto mai provvidenziale.
Nella cittadina adriatica la pioggia è caduta incessante sin dalle primissime luci dell'alba, ma nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio ha iniziato ad essere accompagnata da una ventilazione di Solano piuttosto forte, che sta portando il mare, soprattutto a Levante ad essere tra il molto mosso e l'agitato, con onde che superano il metro e mezzo. Temperature mai sopra i 10°, ma per via del vento la percezione e di qualche grado inferiore.

Le previsioni degli esperti riportano pioggia sino a sera e poi schiarite nella notte, con un netto miglioramento nella giornata di giovedì 22 gennaio. Leggero aumento delle massime (da 11 a 12°) e tempo in prevalenza volto al bello anche venerdì 23 gennaio. Da sabato pomeriggio possibili nuovi scrosci.
