Mercoledì con allerta meteo arancione su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha emanato(grado severo) dalla mezzanotte di oggi, 31 marzo, per le 24 ore successive.Mercoledì 1° aprile su tutta la costa adriatica sono previste piogge a tratti abbondanti e temperature sotto la media stagionale. Massime sui 12° con percezione decisamente inferiore rispetto alla media stagionale alle nostre latitudini per via delle forti correnti di Levante. Onde alte oltre un metro e mezzo e mare costantemente agitato. Pioggia ancora prevista per il Giovedì Santo, ma con fenomeni in attenuazione a sera.