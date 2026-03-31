Mare agitato a Ponente. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Mare agitato a Ponente. Foto Giuseppe Dalbis
Territorio

Mercoledì con allerta meteo arancione su Giovinazzo

Piogge intense cadranno sino alla serata del 1° aprile

Giovinazzo - martedì 31 marzo 2026 18.54
La Protezione Civile della Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione (grado severo) dalla mezzanotte di oggi, 31 marzo, per le 24 ore successive.

Mercoledì 1° aprile su tutta la costa adriatica sono previste piogge a tratti abbondanti e temperature sotto la media stagionale. Massime sui 12° con percezione decisamente inferiore rispetto alla media stagionale alle nostre latitudini per via delle forti correnti di Levante. Onde alte oltre un metro e mezzo e mare costantemente agitato. Pioggia ancora prevista per il Giovedì Santo, ma con fenomeni in attenuazione a sera.
  • Maltempo Giovinazzo
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