Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo

«Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centromeridionale (parte Sud della Puglia Centrale Adriatica, Salento e Bacini del Lato e del Lenne); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati,, Basso Ofanto e Puglia Bradanica); da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli.Così la Protezione Civile della Puglia si è espressa, diramando un'allerta meteo arancione sino alla mezzanotte di sabato 14 febbraio. A Giovinazzo, andando sul locale, sono previsti venti piuttosto sostenuti di Grecale, con mare da molto mosso ad agitato soprattutto a Levante. Piogge sono previste sino a sera, a tratti abbondanti, con temperature sugli 11°. Gli aggiornamenti a mezzanotte sul nostro portale.