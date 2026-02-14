Territorio
Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo
L'ha diramata la Protezione Civile regionale
Giovinazzo - sabato 14 febbraio 2026 17.22
«Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centromeridionale (parte Sud della Puglia Centrale Adriatica, Salento e Bacini del Lato e del Lenne); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, su Puglia centrale (parte Nord della Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto e Puglia Bradanica); da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica».
Così la Protezione Civile della Puglia si è espressa, diramando un'allerta meteo arancione sino alla mezzanotte di sabato 14 febbraio. A Giovinazzo, andando sul locale, sono previsti venti piuttosto sostenuti di Grecale, con mare da molto mosso ad agitato soprattutto a Levante. Piogge sono previste sino a sera, a tratti abbondanti, con temperature sugli 11°. Gli aggiornamenti a mezzanotte sul nostro portale.
Così la Protezione Civile della Puglia si è espressa, diramando un'allerta meteo arancione sino alla mezzanotte di sabato 14 febbraio. A Giovinazzo, andando sul locale, sono previsti venti piuttosto sostenuti di Grecale, con mare da molto mosso ad agitato soprattutto a Levante. Piogge sono previste sino a sera, a tratti abbondanti, con temperature sugli 11°. Gli aggiornamenti a mezzanotte sul nostro portale.