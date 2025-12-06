Allagamenti campagne
Allagamenti campagne
Cronaca

Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo

L'acqua è fluita come fiumi in piena nella zona di San Pietro Pago

Giovinazzo - sabato 6 dicembre 2025
La forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Barese giovedì 4 dicembre ha fatto danni consistenti soprattutto nelle vicine Bitonto e Molfetta, ma anche Giovinazzo non è stata risparmiata.

Ancora una volta il grande quantitativo di pioggia caduto in poche ore (18 millimetri circa) ha creato grossi problemi nelle lame, di cui è pieno l'agro. Le foto che vi mostriamo sono state scattate venerdì 5 dicembre nelle campagne sulla strada per San Pietro Pago. Colture devastate dall'acqua, che questa volta, rispetto a quanto accaduto a Mariotto, Palombaio e Bitonto, non è arrivata impetuosa, ma è fluita lenta ed inesorabile. Uliveti danneggiati solo in parte, ma le colture più colpite sono quelle "basse", ortaggi, frutta, spezie. Ciò che resta in queste ore in diversi fondi agricoli è fanghiglia e pietre, man mano che il terreno zuppo riesce ad assorbire l'acqua rimasta.

I danni saranno quantificabili nelle prossime settimane ed al momento resta solo l'amarezza di molti agricoltori ed hobbisti per aver perso in una mattinata mesi di lavoro. Noi vi mostriamo alcune foto che mostrano la situazione cristallizzata al pomeriggio del 5 dicembre.
5 fotoAllagamenti campagne - dicembre 2025
Allagamenti campagneAllagamenti campagneAllagamenti campagneAllagamenti campagneAllagamenti campagne
  • Maltempo Giovinazzo
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
6 dicembre 2025 Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
6 dicembre 2025 Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense Campagne invase dall'acqua nella zona di San Pietro Pago. Interventi dell'amministrazione in alcune scuole
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio Tecnici comunali al lavoro per assicurare riscaldamento alla scuola "Papa Giovanni XXIII"
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Territorio Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Previste in nottata ed al mattino precipitazioni abbondanti
Arriva il maltempo su Giovinazzo Territorio Arriva il maltempo su Giovinazzo Temperature in discesa e pioggia previste nella parte centrale della giornata
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Territorio Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica
Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Non ci sono danni alle persone
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Territorio Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Piogge all'alba e poi a sera
Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Territorio Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Ampie schiarite al pomeriggio. Massime ancora non primaverili
Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol
6 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol
Sorteggi Mondali: ecco quali potrebbero essere le avversarie dell'Italia
5 dicembre 2025 Sorteggi Mondali: ecco quali potrebbero essere le avversarie dell'Italia
Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
5 dicembre 2025 Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
5 dicembre 2025 Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
5 dicembre 2025 Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
5 dicembre 2025 Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
17
Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
5 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
4 dicembre 2025 Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.