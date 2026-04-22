Attualità
Attività didattiche, il Centro Comunale di Raccolta resta chiuso al mattino
Disposizione valida dal 22 al 24 aprile
Giovinazzo - mercoledì 22 aprile 2026 Comunicato Stampa
Il servizio Ambiente del Comune di Giovinazzo avvisa la cittadinanza che a partire da mercoledì 22 aprile e fino a venerdì 24 aprile incluso, il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti di Giovinazzo (CCR) resterà chiuso nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00 per permettere lo svolgimento di attività didattiche rivolte ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.