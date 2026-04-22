Il Centro Comunale di Raccolta rifiuti
Il Centro Comunale di Raccolta rifiuti
Attualità

Attività didattiche, il Centro Comunale di Raccolta resta chiuso al mattino

Disposizione valida dal 22 al 24 aprile

Giovinazzo - mercoledì 22 aprile 2026 Comunicato Stampa
Il servizio Ambiente del Comune di Giovinazzo avvisa la cittadinanza che a partire da mercoledì 22 aprile e fino a venerdì 24 aprile incluso, il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti di Giovinazzo (CCR) resterà chiuso nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00 per permettere lo svolgimento di attività didattiche rivolte ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
  • Centro Comunale di Raccolta
  • Centro Comunale Raccolta Giovinazzo
Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano contro le barriere architettoniche
22 aprile 2026 Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano contro le barriere architettoniche
Le rubano l'auto a Giovinazzo con le sue ceramiche: lo sfogo social diventa virale
21 aprile 2026 Le rubano l'auto a Giovinazzo con le sue ceramiche: lo sfogo social diventa virale
Altri contenuti a tema
Centro Comunale di Raccolta chiuso il 12 dicembre Centro Comunale di Raccolta chiuso il 12 dicembre La nota dell'Ente
Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Verifiche e campionamenti di rito effettuati a monte
Conferimento inerti e scarti: a regime il CCR di Giovinazzo Conferimento inerti e scarti: a regime il CCR di Giovinazzo Arbore: «Si tratta di un ottimo servizio in aggiunta al nostro porta a porta»
Inaugurato il Centro Comunale di Raccolta di Giovinazzo (VIDEO) Inaugurato il Centro Comunale di Raccolta di Giovinazzo (VIDEO) Sarà aperto dal lunedì al sabato ed il giovedì anche nel pomeriggio
1 Lunedì apre a Giovinazzo il Centro Comunale di Raccolta rifiuti Lunedì apre a Giovinazzo il Centro Comunale di Raccolta rifiuti Depalma: «Siamo quasi alla fine del ciclo completo»
Finanziato il progetto del Centro Comunale di Raccolta, sorgerà nell'area D1.1 Finanziato il progetto del Centro Comunale di Raccolta, sorgerà nell'area D1.1 Depalma: «Abbiamo ottenuto un finanziamento che copre la quasi totalità del costo della realizzazione»
Nel ricordo di don Tonino Bello: quelle foto che si fanno documento
21 aprile 2026 Nel ricordo di don Tonino Bello: quelle foto che si fanno documento
Voga, ecco il calendario del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio 2026
21 aprile 2026 Voga, ecco il calendario del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio 2026
"Prodigiosa giovinezza ", un libro su Gobetti presentato a Giovinazzo
21 aprile 2026 "Prodigiosa giovinezza", un libro su Gobetti presentato a Giovinazzo
D2, la Polisportiva Juvenatium supera anche la capolista Corato
21 aprile 2026 D2, la Polisportiva Juvenatium supera anche la capolista Corato
Aperto a Giovinazzo il cantiere per il basolato tra via Marina e piazza Duomo
20 aprile 2026 Aperto a Giovinazzo il cantiere per il basolato tra via Marina e piazza Duomo
Il giovinazzese Giuseppe Depalo si esibisce al Teatro Petruzzelli di Bari
20 aprile 2026 Il giovinazzese Giuseppe Depalo si esibisce al Teatro Petruzzelli di Bari
L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout 
19 aprile 2026 L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout 
Il Defender Giovinazzo C5 è nella storia: adesso i play-off per la serie A
19 aprile 2026 Il Defender Giovinazzo C5 è nella storia: adesso i play-off per la serie A
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.