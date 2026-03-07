Maltempo a Ponente
Maltempo a Ponente
Territorio

Domenica col cielo nuvoloso e possibilità di piogge a Giovinazzo

Migliora solo dalla serata di lunedì 9 marzo

Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026
Domenica con cielo quasi sempre nuvoloso su Giovinazzo. Al mattino la ventilazione sarà debole da quadranti occidentali. Mare calmo. Qualche scroscio possibile all'ora di pranzo e poi a sera. Massime sui 14°, lievemente in discesa. Serata con più alta possibilità di brevi rovesci che si protrarranno sino al primo mattino. Valori termici della notte sui 12°. Migliora lunedì sera, ma le temperature resteranno costanti per tutta la settimana.

DOMENICA 8 MARZO
SOLE - Sorge: 6:15, Tramonta: 17:50
LUNA - Leva: 23:25, Cala: 8:11 - Gibbosa calante
Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
7 marzo 2026 Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
7 marzo 2026 Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
