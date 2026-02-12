Maltempo Giovinazzo. <span>Foto Marzia Morva</span>
Territorio

Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo

L'ha diramata la Protezione Civile della Puglia

Giovinazzo - venerdì 13 febbraio 2026
La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo per piogge e temporali, dalle 14.00 del 12 febbraio, sino alle 13.00 di oggi, venerdì 13 febbraio. Le piogge al mattino potranno cadere su Giovinazzo da moderate ad intense, accompagnate da vento forte di Traversone, che supererà anche i 40km/h. Mare agitato. Oggi massime sui 14° e minime che non supereranno i 10°.
Migliora sabato, poi maltempo sino a lunedì 16 febbraio. Aggiornamenti, come sempre, alla mezzanotte di sabato 14 febbraio.
Altri contenuti a tema
