Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo per piogge e temporali, dalle 14.00 del 12 febbraio, sino alle 13.00 di oggi, venerdì 13 febbraio. Le piogge al mattino potranno cadere su Giovinazzo da moderate ad intense, accompagnate da vento forte di Traversone, che supererà anche i 40km/h. Mare agitato. Oggi massime sui 14° e minime che non supereranno i 10°.Migliora sabato, poi maltempo sino a lunedì 16 febbraio. Aggiornamenti, come sempre, alla mezzanotte di sabato 14 febbraio.