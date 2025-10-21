Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti

57 indagati: 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Disposti anche obblighi e divieti di dimora. Sequestrati locali e box commerciali

È in corso nell'area a nord di Bari, fra i comuni di, l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari dellacon il supporto dellaL'indagine, coordinata dalla, vede, la maggior parte delle quali residenti a Molfetta.le persone arrestate e condotte in carcere,agli arresti domiciliari. Disposti ancheobblighi di dimora edivieti di dimora, oltre al sequestro di numerose attività commerciali, box pescherie, locali privati e natanti da diporto fra Molfetta e Giovinazzo.Sicuri aggiornamenti nelle prossime ore.