Cronaca
Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti
57 indagati: 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Disposti anche obblighi e divieti di dimora. Sequestrati locali e box commerciali
Giovinazzo - martedì 21 ottobre 2025 9.06
È in corso nell'area a nord di Bari, fra i comuni di Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Giovinazzo, Margherita di Savoia e Terlizzi, l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera con il supporto della Polizia di Stato.
L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, vede indagate 57 persone, la maggior parte delle quali residenti a Molfetta. 25 le persone arrestate e condotte in carcere, 10 agli arresti domiciliari. Disposti anche 3 obblighi di dimora e 11 divieti di dimora, oltre al sequestro di numerose attività commerciali, box pescherie, locali privati e natanti da diporto fra Molfetta e Giovinazzo.
Sicuri aggiornamenti nelle prossime ore.
L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, vede indagate 57 persone, la maggior parte delle quali residenti a Molfetta. 25 le persone arrestate e condotte in carcere, 10 agli arresti domiciliari. Disposti anche 3 obblighi di dimora e 11 divieti di dimora, oltre al sequestro di numerose attività commerciali, box pescherie, locali privati e natanti da diporto fra Molfetta e Giovinazzo.
Sicuri aggiornamenti nelle prossime ore.