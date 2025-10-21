La Guardia Costiera
La Guardia Costiera
Cronaca

Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti

57 indagati: 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Disposti anche obblighi e divieti di dimora. Sequestrati locali e box commerciali

Giovinazzo - martedì 21 ottobre 2025 9.06
È in corso nell'area a nord di Bari, fra i comuni di Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Giovinazzo, Margherita di Savoia e Terlizzi, l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera con il supporto della Polizia di Stato.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, vede indagate 57 persone, la maggior parte delle quali residenti a Molfetta. 25 le persone arrestate e condotte in carcere, 10 agli arresti domiciliari. Disposti anche 3 obblighi di dimora e 11 divieti di dimora, oltre al sequestro di numerose attività commerciali, box pescherie, locali privati e natanti da diporto fra Molfetta e Giovinazzo.

Sicuri aggiornamenti nelle prossime ore.
  • Guardia Costiera Molfetta
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Un ristorante di Giovinazzo tra i 25 migliori in Italia di cucina "raffinata "
21 ottobre 2025 Un ristorante di Giovinazzo tra i 25 migliori in Italia di cucina "raffinata"
Altri contenuti a tema
Banchetto abusivo, sequestrati 200 ricci: sanzioni sino a 10mila euro Banchetto abusivo, sequestrati 200 ricci: sanzioni sino a 10mila euro Operazione congiunta di Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale: il prodotto ittico è stato rigettato in mare
Pesce spada, merluzzi e gamberi senza provenienza: sequestro e multa Pesce spada, merluzzi e gamberi senza provenienza: sequestro e multa I militari della Guardia Costiera hanno ispezionato un punto vendita: sequestrati 72 chili, sanzione da 1.500 euro
Armando Piacentino è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta Armando Piacentino è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta Il capitano di fregata sostituisce il parigrado Michele Burlando. È stato già comandante in seconda a Chioggia
Reti fantasma, Ministro Costa: «Recuperate in un anno sei tonnellate» Reti fantasma, Ministro Costa: «Recuperate in un anno sei tonnellate» I primi risultati ad un anno dal lancio dell'operazione che rientra nel progetto "PlasticFreeGc"
Pesca a strascico in un'area vietata, sanzionato un peschereccio Pesca a strascico in un'area vietata, sanzionato un peschereccio Sorpreso a pescare a 0,6 miglia nautiche dal porto: per il comandante è scattata una multa da 2mila euro
15enne scompare in mare: trovato, ma si era temuto il peggio 15enne scompare in mare: trovato, ma si era temuto il peggio Il giovane è stato ritrovato grazie ai militari della Guardia Costiera: anche un elicottero della Polizia di Stato impegnato nelle ricerche
"Mare sicuro 2020": le indicazioni della Capitaneria di Porto "Mare sicuro 2020": le indicazioni della Capitaneria di Porto Uomini e mezzi della Guardia Costiera impegnati lungo tutta la litoranea
La Guardia Costiera vicina ai "Lavoratori del Mare" di Giovinazzo La Guardia Costiera vicina ai "Lavoratori del Mare" di Giovinazzo L'iniziativa dell'Organizzazione Mondiale dello Shipping: oggi alle ore 12.00 suoneranno le sirene della navi attraccate
Autografi dai calciatori del Bari nonostante la sconfitta. Il bimbo di Giovinazzo commuove gli sportivi
21 ottobre 2025 Autografi dai calciatori del Bari nonostante la sconfitta. Il bimbo di Giovinazzo commuove gli sportivi
Elezioni regionali, e se Tommaso Depalma...?
20 ottobre 2025 Elezioni regionali, e se Tommaso Depalma...?
Bagni chiusi al porto ed in Villa. La gente si ribella
20 ottobre 2025 Bagni chiusi al porto ed in Villa. La gente si ribella
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Il gusto diventa sapere: chef, studenti e prodotti locali protagonisti di “Sapulia”
20 ottobre 2025 Il gusto diventa sapere: chef, studenti e prodotti locali protagonisti di “Sapulia”
AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta
19 ottobre 2025 AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta
Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara
19 ottobre 2025 Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.