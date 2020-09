Armando Piacentino è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta

Nelle scorse ore è avvenuto il cambio al vertice della. Al capitano di fregataè subentrato il parigrado capitano di fregata, proveniente dalla, ove ha svolto l'incarico di comandante in seconda.Si chiude il periodo di lavoro che ha caratterizzato il mandato del comandante Burlando, durante il quale ha condotto le donne e gli uomini della, indirizzandone l'operato a servizio della comunità, e nell'ambito delle finalità proprie del corpo delle, a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e portuale e dell'ambiente marino e costiero.Una specifica attenzione alla marineria e, in particolare al ceto peschereccio, ha trovato espressione nell'impegno profuso nella stipula del protocollo di intesa con ile, in genere, le associazioni di categoria, volto al recupero a alla messa in funzione dell'isola ecologica all'interno del porto; nell'elaborazione di un Vademecum con cui sono state rese prontamente conoscibili le procedure maggiormente consigliate, da adottare in caso di ritrovamento accidentale di presunti ordigni residuati bellici, nella collaborazione fattiva e determinante, per i profili di competenza, al progetto di iniziativa dello, denominatoNel corso della cerimonia, che, in osservanza delle misure imposte dall'emergenza sanitaria, s'è svolta nella caserma Altomare alla presenza del capitano di vascelloin rappresentanza del direttore marittimo, e del personale militare della, il comandante Burlando ha ringraziato il direttore marittimo di Bari, il contrammiraglioper la guida attenta, equilibrata e lungimirante, assicuratagli costantemente nello svolgimento dell'incarico, ed il personale, che lo ha accompagnato e sostenuto durante la sua azione di comando con lealtà, impegno e capacità, formulando i migliori auguri di "buon vento" al suo successore.Nel ringraziare il comandante Burlando per l'impegno profuso ed i risultati conseguiti, il capitano di vascelloha tenuto a evidenziare lo splendido scenario del porto di Molfetta e la sua atmosfera, «pervasa di storia, di tradizioni e cultura marinare, di vite vissute sul mare e per il mare, di naviganti pronti a partire e solcare i mari di tutto il mondo e pescatori professionisti e produttivi» che lascia in eredità al nuovo comandante a cui spetta continuare nell'opera svolta, e semmai di arricchire di nuovi contenuti ciò che di positivo è stato realizzato.Il comandante, ha conseguito la laurea innell'anno accademico 1996/97 presso l'Università degli Studi di Palermo. Dopo il corso applicativo presso l', a seguito del superamento del concorso a nomina diretta, ha svolto l'incarico di addetto alla sezione sicurezza della navigazione e, dal 2006, anche di capo sezione armamento e spedizioni presso laDopo il periodo di comando dell', dal 2009 al 2011, ha ricoperto il ruolo di capo servizio sicurezza della navigazione e portuale e capo sezione sicurezza della navigazione presso la, capo dele, a seguire, l'incarico di comandante in seconda.Al termine della cerimonia, il comandante uscente ed il comandante subentrante si sono recati presso la casa comunale per il saluto istituzionale al sindaco della città.