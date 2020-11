Proseguono i controlli e i sequestri di pesce da parte della. Nei giorni scorsi è stata eseguita un'ispezione in ​un centro di vendita al dettaglio di Giovinazzo. Sono stati portati via, dai militari,, perché privi di indicazioni sulla provenienza e sulla rintracciabilità.Gli uomini dell'Ufficio Locale Marittimo hanno effettuato controlli ai trasportatori e ai venditori al dettaglio. In particolare, a Giovinazzo, durante un controllo ad un centro di vendita al dettaglio, sono stati rinvenuti(tra cui pesce spada, merluzzi, gamberi, mazzancolle) sprovvisti di alcuna documentazione idonea a ricostruirne la provenienza. Un illecito, quest'ultimo, che ha determinato per il titolare una sanzione amministrativa diI prodotti ittici, invece, sono stati sequestrati. «Parte del prodotto oggetto di sequestro - è scritto in un comunicato stampa della-, dichiarato idoneo al consumo umano da parte del medico veterinario (ispettore degli alimenti di origine animale del), è stato devoluto in beneficenza adoperanti sul territorio, mentre quello non idoneo, è stato distrutto mediante conferimento al servizio di raccolta rifiuti».Le verifiche da parte dei militari proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane: il controllo della filiera dei prodotti ittici rappresenta una delle attività d'istituto che lapersegue quotidianamente, finalizzato al rispetto delle norme che garantiscono la tutela dell'ambiente e del consumatore.