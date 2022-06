Parte un nuovo corso estivo di arte presepiale dell'Aiap Giovinazzo

L'impegno e la dedizione dei presepisti soci dell'Aiap - associazione italiana amici del presepio- sede di Giovinazzo, sono sempre costanti.I presepisti, anche in questa stagione estiva, proporranno un nuovo corso base di tecnica presepiale. Il corso, che avrà inizio ile si svolgerà presso la parrocchia San Giuseppe, ogni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.Il corso è a numero chiuso: per chiedere informazioni e per iscriversi si potrà telefonare al numero di cellulare 339-8426459 oppure si può inviare mail all'indirizzo: aiapgiovinazzo@gmail.com L'iniziativa, che si rinnova ogni anno all'inizio dell'estate, rientra nel programma dell' Estate Giovinazzese 2022.«Il corso ha l'intento di riscoprire i valori cristiani e diffondere un'arte custodita dai nostri avi - affermano dall'associazione -. I corsisti avranno la possibilità di creare un presepio utilizzando materiali poveri come il muschio, segatura, trucioli, rami di pino, colla vinilica, colori acrilici e alla fine del corso potranno portare a casa la creazione presepiale da loro realizzata.Inoltre, è giusto ricordare, che il corso non terminerà, ma che proseguiràcon due giornate di formazione intensa, una vera e propria "full immersion", dalle ore 09.00 alle 19.00 . In questo spazio i corsisti seguiranno quale relatore il maestroartista di fama nazionale che ha realizzato opere presenti in vari spazi espositivi in giro per il mondo. Il noto presepista è, tra l'altro, curatore della mostra presso l'arena di Verona e una sua opera la si può ammirare nella Basilica di Loreto.Durante questi due giorni - continuano dall'Aiap - si apprenderanno nuove tecniche di lavorazione e principalmente l'uso di nuovi materiali come il gasbeton, le malte colorate, la lavorazione dell'argilla. Tutti i partecipanti realizzeranno in un lavoro di gruppo una scenografia che sarà assemblata e poi successivamente esposta alla Mostra Presepiale di dicembre 2022».Ancora una volta la tradizione e l'innovazione saranno elementi che si fonderanno in un giusto equilibrio con l'arte e la creatività.