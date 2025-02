AIAP Giovinazzo, la nostra intervista al presidente Alberto Fiorentino

L'attività artistica dei presepisti dell'associazione, è sotto gli occhi di tutti perché apprezzata, in quanto evidenzia passione e dedizione per la creazione presepiale. Nei mesi scorsi i socihanno messo in campo svariate iniziative nelle quali presentare la loro arte che è ricca di manualità e creatività. La loro passione nel creare i presepi artigianali, rigorosamente "hand made", si mescola a continua ricerca e studio di tecniche manipolative oltre che di materiali sempre nuovi. L'attenzione che il territorio, già da anni, ha riservato al loro fare arte è un dato comprovato dall'affluenza di pubblico e di visitatori che hanno seguito le loro iniziative, coronate sempre da successo e positivi riscontri. Riguardo l'attività dell'associazionedei loro recenti progetti ne abbiamo parlato con Alberto Fiorentino, da anni presidente del gruppo associativo che, per noi di Giovinazzo Viva, ha tracciato un bilancio utile a diffondere quanto è stato fatto e per dare piccoli cenni sul prossimo futuro. Ecco cosa ci ha detto.La XVIII mostra presepiale ha registrato una massiva partecipazione di visitatori. Un appuntamento tanto atteso che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti non solo dalla nostra città di Giovinazzo, ma anche da paesi e persino da regioni limitrofe. La scenografia di quest'anno, "Cala Porto", ha permesso ancora una volta di raccontare la bellezza della nostra Città e in questo contesto è stata collocata la natività. I visitatori, inoltre, sono rimasti affascinati nell'ammirare le numerose opere esposte, tutte diverse tra loro ma che, allo stesso tempo, raccontavano tutte la nascita di Gesù Bambino.I visitatori hanno ammirato le tante opere esposte e i loro commenti positivi ci hanno gratificato, spronandoci a migliorare le prossime iniziative.Ogni anno decidiamo di devolvere parte dell'incasso della lotteria, associata alla mostra dei presepi, in opere di beneficenza. Come sempre, i numerosi visitatori si sono contraddistinti per la sensibilità e la generosità che hanno mostrato. Quest'anno abbiamo donato alla nostra Caritas Diocesana una somma di denaro che servirà per le necessità dei più bisognosi.Dopo che si è conclusa la XVIII mostra di arte presepiale, abbiamo smontato la scenografia della Cattedrale dall'Aeroporto Karol Wojtyla e il presepe allestito nella parrocchia S. Agostino; abbiamo anche riportato a casa l'opera presente a Roncade (TV). Stiamo già ponendo le basi per il nuovo progetto di quest'anno che siamo certi incontrerà l'approvazione di tutti coloro che torneranno a visitarci. Un ringraziamento rivolgo a tutti i soci Aiap che si sono adoperati con diletto, passione e dedizione affinché le varie manifestazioni andassero a buon fine.