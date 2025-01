Mostra presepi AIAP, tanti i consensi. Apertura anche a Capodanno

Il bilancio che si può tracciare in merito alla, quest'anno intitolata, ideata e organizzata dai presepisti dell', è più che positivo.Dall'Aiap è stato comunicato il dato relativo al numero dei visitatori pari a diverse migliaia di persone giunte, anche dal territorio limitrofo, a visitare la mostra negli spazi espositivi creati nell'Istituto Vittorio Emanuele II, luogo incantevole che ha ospitato l'iniziativa patrocinata dalla città di Giovinazzo, dalla Città Metropolitana di Bari e dalla sede nazionale dell'Aiap.Il riscontro e l'attenzione rivolte alla mostra sono stati molto interessanti. Molti visitatori e appassionati di questa nobile e antica arte creativa sono ritornati il 25 dicembre perché, il giorno di Natale, nel maxi presepe scenografico è cambiata la scena riguardante la natività: prima Giuseppe e Maria, incinta, erano sulla barca, dal giorno di Natale loro sono a terra, nel porto e li Gesù è nato.La mostra, nelle prime due settimane di dicembre, è stata visitata anche dalle scolaresche: i bambini delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie dei due Istituti Scolastici "Bavaro-Marconi" e "Bosco-Buonarroti", accompagnate dalle docenti, hanno apprezzato la scenografia e i presepi stupendi in mostra. I presepisti hanno curato tutte le visite guidate sia delle scolaresche sia dei visitatori, utilizzando le informazioni storiche dettagliate relative a cala porto, alle mura e ai bastioni grazie alla collaborazione con Nunzia Stufano, studiosa di storia antica di Giovinazzo, che le ha fornite loro.La mostra di presepi artistici del Natale 2024 ha proposto anche oltre cinquanta splendide creazioni presepiali, sia con scenario aperto sia diorami, realizzati sia da presepisti soci Aiap sia da presepisti provenienti da tutta la nostra regione. L'attenzione rivolta a tutte le originali creazioni presepiali è stata tanta viste le peculiarità artistiche e stilistiche che ogni presepe presenta. Alla mostra, come avviene ormai da anni, è stata collegata una Lotteria che ha in palio dieci presepi artistici realizzati dai soci Aiap; la lotteria proclamerà i vincitori il 6 gennaio, giorno in cui si terrà l'estrazione.Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza; di questo ne daremo notizia non appena i presepisti dell'Associazione Aiap ci forniranno le informazioni. La mostra "Aspettando la Stella" chiuderà il giorno dell'Epifania per riaprire in una modalità straordinaria dal 17 al 19 gennaio in occasione della festività dei "Fuochi" in onore di S. Antonio Abate, appuntamento rientrante nel programmaa cura dell'amministrazione comunale di Giovinazzo.