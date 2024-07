L'AIAP Giovinazzo insegna a fare presepi anche in estate

Potrebbe sembrare strano imparare in estate leper realizzare un presepe artigianale "hand made". In realtà non è così strano perché nei mesi estivi si può mettere a punto una conoscenza tecnica varia e più approfondita, utile a realizzare, manipolando svariati materiali, un presepe artistico originale. Visto il successo e l'attenzione rivolta negli anni passati e nei mesi estivi in cui la formazione è stata attuata, i presepisti di Giovinazzo dell'sono scesi in campo per promuovere una nuova modalità di corso in gruppo per acquisire le tecniche presepiali e scoprire i differenti materiali utili per fare un presepe. Il corso è nato con il patrocinio gratuito del Comune di Giovinazzo ed è stato inserito nel cartellone estivo 2024 degli eventi patrocinati dall'amministrazione comunale.Gli incontri,e sono in corso di svolgimentoper otto lezioni nella sede associativa dell'Aiap, situata nellain piazza Sant' Agostino. Tanti sono i materiali che verranno utilizzati dai corsisti tra cui polistirolo, polistirene, fugante e terre colorate.Tra i corsisti c'èesperto in arte presepiale: sta imparando l'uso del polistirene che per lui è un materiale nuovo;utilizzava il sughero per costruire la scenografia del suo presepe artigianale. Durante il corso la creatività sarà ben espressa: ogni corsista realizzerà un presepe in stile palestinese con il polistirene con una capanna e accanto una grotta, dove poter collocare statue della grandezza di dieci centimetri. Inoltre, saranno dedicate un paio di lezioni all'arte creativa con l'argilla: a scelta ogni corsista potrà realizzare collane, pala di fico d'india, monili ecc. dando libero sfogo alla fantasia e, infine, creerà un piccolo presepe in terracotta.Del corso ha dato notizia Alberto Fiorentino, presidente della sede cittadina dell'associazione Aiap, sui canali social.«Ritorna a grande richiesta l'appuntamento annuale del corso base di realizzazione di una scenografia presepiale, utilizzando materiali semplici e di facile reperibilità - ha scritto il presidente Fiorentino. L'entusiasmo dei corsisti è altissimo e l'impegno è massimo. La voglia di far bene e di personalizzare la propria opera è alle stelle! Abbiamo la partecipazione di un corsista d'eccezione, Padre Francesco che con il suo entusiasmo ha contagiato un po' tutti. Quest'anno la novità è l'aiuto insostituibile di alcune donne che, avendo appreso nei corsi passati, tecniche e insegnamenti, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze per aiutare i nuovi partecipanti. Un grazie particolare ai soci Giuseppe Lobasso e Gino Ribatti, che hanno strutturato l'evento».