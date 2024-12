Il 7 dicembre l'inaugurazione della mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo

Il presepe è una creazione suggestiva che è sempre al centro della nostra storia e della nostra tradizione delle festività natalizie.Non vi è casa in cui, come da antica tradizione, l'8 dicembre,non sia allestita una piccola rievocazione della Natività che fa rivivere la gioia e lo stupore che l'umanità tanto tempo fa ha provato dinanzi al mistero straordinario della nascita di Gesù Bambino, Incarnazione del Verbo di Dio. Anche noi torniamo con piacere a raccontare del presepe, di creazioni presepiali artistiche dalla bellezza unica, pari a vere e proprie opere d'arte.La presenza sul territorio cittadino della sede dell'ci permetterà di ammirare con stupore una nuova mostra, la diciottesima edizione della mostra di arte presepiale che i maestri presepisti dell'Aiap inaugureranno sabato 7 dicembre, alle ore 19.30 presso l'Istituto Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. La rassegna è inserita nel cartellone "Natale al Centro" varato dall'amministrazione comunale.Dopo un intenso anno di lavoro i presepisti apriranno al territorio e a tutti gli appassionati l'esposizione di presepi artistici dal titolo "Aspettando la stella" che presenterà il nuovo maxi presepe scenografico. La maxi creazione dalle grandi dimensioni è stata realizzata da Gino Ribatti, Giuseppe Lobasso, Alberto Fiorentino, Leo Centrone, Vincenzo Colamaria, Rossano Stufano, Angelo Sterlacci, Nicoletta Lopez, Caterina Lobasso, Angela Turturro, Teresa De Pergola, Francesco Rubino, Biagio Minervini, Nicola Pansini, Stefano Labianca e Nicolò Caccavo.«Abbiamo inserito il Presepe dalla macro scenografia in uno scorcio della nostra città vecchia di Giovinazzo- ci hanno fatto sapere dall'Aiap -. È stato un lungo lavoro che ha coinvolto diversi soci della sede cittadina dell'Aiap e alcuni partecipanti al corso di arte presepiale che si svolge ogni estate. Questo è stato un anno intenso di creazioni presepiali, siamo stati nuovamente invitati dalla Proloco di Roncade, in provincia di Treviso,. Siamo soddisfatti per aver potuto collocare il maxi presepe raffigurante la nostra Cattedrale con l'annesso Episcopio all'aeroporto di Bari-Palese dove sarà esposto nella zona partenze per tutto il periodo delle feste natalizie e sarà un volano per far conoscere la nostra città a migliaia di turisti. Ma non è tutto - ci hanno detto i presepisti soci Aiap - perché, grazie a impegno e dedizione, è stato istallato un presepe in stile palestinese presso la parrocchia di S. Agostino. Ci preme ringraziare i commercianti che sostengono la mostra e render noto che le offerte lasciate durante la scorsa mostra saranno devolute alla Caritas Diocesana».La mostra di presepi artistici del Natale 2024 proporrà oltre cinquanta splendide creazioni presepiali, sia con scenario aperto sia diorami, realizzati sia da presepisti soci Aiap sia da presepisti provenienti da tutta la nostra regione.L'iniziativa dall'alto valore storico e artistico si potrà visitare nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 18.30 alle 21.00. Un'apertura straordinaria è prevista nella serata del 19 gennaio, festa popolare e tradizionale di S. Antonio Abate. L'Aiap si rende disponibile all'apertura della mostra per le visite straordinarie rivolte alle associazioni e alle scolaresche. Per prendere contatti con i presepisti si può chiamare il numero 339-8426459