Aiap: bilancio più che positivo per l'estate 2024

I tre progetti svolti dall'associazione Aiap

Bilancio Finale

L'impegno dell', l'associazione italiana, nell'estate 2024 ha lasciato traccia dell'arte preziosa di cui ha conoscenza approfondita delle tecniche curando tre progetti a stretto contatto con la bellezza della creatività, dell'arte, della fantasia e della manualità. Anche quest'anno l'Aiap è stata inserita cartellone dell'estate giovinazzese 2024 con ben tre progetti che hanno avuto il solo patrocinio gratuito della città di Giovinazzo e che si sono svolti negli spazi dellasita in piazza Sant'Agostino.La prima esperienza progettuale svoltasi dal 25 giugno al 18 luglio ha proposto un corso base di arte presepiale al quale hanno partecipato quattordici allievi, alcuni provenienti anche dalla vicina Molfetta. Durante il corso i partecipanti hanno scoperto nuove tecniche di realizzazione del presepio, l'utilizzo di materiali semplici come la segatura colorata e al termine del corso ognuno di loro ha portato a casa il Presepe realizzato individualmente. Per approfondire la conoscenza della lavorazione dell'argilla è stata dedicata una giornata proprio a questo ambito; in questa occasione ogni corsista ha realizzato in piccolo presepe in terracotta. Durante il mese di corso base di arte presepiale i corsisti sono stati seguiti dai presepisti Giuseppe Lobasso, Gino Ribatti, Nicoletta Lopez, Caterina Lobasso e TeresaDe Pergola.Il secondo progetto dell'Aiap, tenutosi il 13 e il 14 luglio invece, è stato dedicato alla creazione di quella che può definirsi minuteria presepiale: salumi, formaggi, pane, frutta, verdura tutti realizzati in cera e ceramica fredda. La relatrice, Renza Ceretta esperta artista proveniente da Aprilia nella due giorni di corso intensivo, ha insegnato le tecniche di realizzazione di questi oggetti catturando, con grande stupore, l'attenzione degli stessi corsisti verso oggetti così piccoli che loro stessi realizzavano.Ecco arrivare il terzo progetto di arte e creatività dal titolo "La natura in un abbraccio": una due giorni, svoltasi il 24 e 25 luglio, di corso intensivo di conoscenza delle tecniche che si possono attuare con l'uncinetto che strizzano l'occhio alla natura e all'ambiente. Il presidente del gruppo associativo Aiap di Giovinazzo, Alberto Fiorentino, anche attraverso il suo profilo sociale ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita positiva del corso. Ecco cosa ha affermato. «Le Amiche del gruppo "Gomitoli di creatività", facente parte dell'associazione Aiap, con l'arte dell'uncinetto, ridando nuova vita alla lana riciclata da vecchi maglioni, hanno realizzato delle lunghe braccia, con l'intento di decorare gli alberi delle piazze di Giovinazzo per sensibilizzare i cittadini al rispetto della natura e dell'ambiente. Da qui il titolo dato all'iniziativa: "La Natura in un abbraccio". Al di sotto delle mani che s'incrociano, hanno apposto una tavoletta di legno su cui sono incise delle parole che fungono da stimolo al rispetto e all'ammirazione per la natura. È stato un lavoro che ha impegnato le nostre amiche per alcuni mesi, con entusiasmo e passione, portando a compimento un pregevole lavoro. Un forte grazierivolgoalle amiche del gruppo "Gomitoli di creatività" che, con le loro idee originali e simpatiche, sorprendono sempre. Come presidente dell'AIAP di Giovinazzo sono felice di aver visto germogliare e crescere questo meraviglioso gruppo, i cui membri, con maestria e generosità, hanno coniugato passione, arte e affezione per la natura e la nostra città».Il bilancio dei tre progetti, ci hanno fatto sapere dall'Associazione Aiap, è positivo; il riscontro da parte dei corsisti è carico di entusiasmo, di voglia di imparare e creare sempre più. Tutti hanno messo in atto tecniche e manualità fantasiosascoprendo un mondo nuovo che li ha motivatidel quale in futuro potranno approfondire le conoscenze seguiti dai presepisti Aiap, autentici artisti.