"Natale al Centro", a Giovinazzo si chiude il programma: tutti gli appuntamenti

Si chiuderà in questo ponte dell'Epifania il fitto cartellone di eventi di, il programma varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con associazioni locali, partito sin dal 7 dicembre scorso.Di seguito, per non farvi perdere nulla e secondo la prassi redazionale, vi proponiamo l'agenda completa del 4, 5 e 6 gennaio.Dalle 18.30 alle 21.30Mostra presepiale - Aspettando la Stellaa cura di AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II;dalle 18,00 alle 21,00Casa di Babbo Natalea cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza MeschinoPrincipi e principesse nei vicoliAllestimento scenicoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAda vico Corsignano fino a piazza Meschino;Dalle 10,00 alle 22,00 - Mercatini Natalizia cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 11,00 - Befana sui trampoli e band musicalea cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con: RTS SCUOLA FILIPPO CORTESE, MARYPOPPINS e SALTOINCANTOp.zza Vittorio Emanuele II, Villa Comunale e centro storico.