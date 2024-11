Giovinazzo in scala fa bella mostra di sé all'Aeroporto di Bari

Aeroporti di Puglia, ed in particolare, accolgono un'opera maestosa di raffinato artigianato, realizzata dai presepisti della sezione di Giovinazzo dell'La meravigliosa ricostruzione del vecchio porto di Giovinazzo fa bella mostra di sé all'interno dello scalo barese, una iniziativa condivisa dall'amministrazione comunale con Aeroporti di Puglia e voluta fortemente dall'ex sindaco. Chiunque arrivi in Puglia con l'aereo potrà quindi trovarsi dinanzi a questo borgo meraviglioso ricostruito perfettamente da mastri artigiani (nei fatti) con una sensibilità straordinaria.Ad annunciarlo attraverso i canali social il primo cittadino,: «La nostra Cattedrale a picco sul mare - ha scritto il sindaco -, un vascello di pietra pronto a stupire tutti, soprattutto gli avventori dell'aeroporto di Bari! Grazie agli amici presepisti dell'AIAP Giovinazzo e del già sindaco Tommaso Depalma, questa iniziativa è diventata realtà! Un motivo in più d'orgoglio per il nostro territorio! Buona domenica a tutti.P.s: aspettiamo con trepidazione il presepe di questo Natale!».Lo aspettano tutti, grandi e piccini, perché l'AIAP è un riferimento associativo straordinario, capace in questi anni di attività di includere tutte le fasce d'età e le persone in ogni condizione fisica, dato affatto trascurabile.