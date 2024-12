Consensi e tanto pubblico per la prima della mostra presepiale AIAP a Giovinazzo

12 foto Mostra AIAP Giovinazzo

La presentazione inaugurale dell'iniziativa artistica, ideata e organizzata dall'AIAP, è stata curata dapresidente della sezione cittadina dell'associazione, che ha illustrato l'edizione del Natale 2024 della tanto attesa e seguita mostra espressione di arte, creatività, innovazione e tanto talento. Il sindaco Michele Sollecito si è complimentato con i presepisti, autentico orgoglio per la città di Giovinazzo.A benedire la diciottesima edizione della mostra di presepi artistici e artigianali c'è stato, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, che ha posto l'accento sulla bellezza del presepe, sul suo valore intriso di fede e sul senso di umanità che esprime e che in esso è racchiuso. Al momento inaugurale il consigliereha rivolto i saluti a nome del consiglio della Città Metropolitana di Bari e unitamente al consigliere regionalehanno apprezzato il fermento culturale che si svolge nell' istituto Vittorio Emanuele, grazie alla cura posta dal delegato metropolitano. Interessanti gli interventi di tre bravi studenti della classe 2^ D del Liceo Scientifico Matteo Spinelli nel ruolo di ciceroni tra il pubblico a illustrare le caratteristiche della nuova scenografia.Molto bravi e accurati nella spiegazione,hanno spiegato al numeroso pubblico che ha affollato la Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II la macro scenografia presepiale che presenta uno scenario molto particolare di Giovinazzo. In splendida mostra, dopo un lungo anno di lavoro, i maestri presepisti Aiap hanno presentato cala porto, il torrione aragonese, lo skyline che comprende la Cattedrale e via Marina visti con i loro occhi di autentici artisti. La Natività è stata collocata nel veliero posto in mare, attorniato da barche e mare. La scelta della nuova scenografia, ci ha detto il presidente Fiorentino, ha fatto riferimento a uno degli scorci più suggestivi e più fotografati della nostra città.Ai lati della sala espositiva in mostra un'infinità di presepi tutti originali e meritevoli di attenzione; nella sala attigua sono stati collocati i diorami particolari per lo scenario con la prospettiva e la profondità dello scenario.La mostra dall'alto valore storico e artistico si potrà visitare nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle oreUn'apertura straordinaria è prevista nella serata del 19 gennaio, festa popolare e tradizionale di S. Antonio Abate. L'Aiap, inoltre, si rende disponibile all'apertura della mostra per le visite straordinarie rivolte alle associazioni e alle scolaresche. Per prendere contatti con i presepisti si può chiamare il numero 339-8426459