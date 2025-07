PVA: «30mila euro della tassa di soggiorno per far giocare i ragazzini col trenino!»

«Ben 30.000 euro della tassa di soggiorno spesi per far giocare i ragazzini col trenino! Altro che promozione turistica: così si buttano via risorse che dovrebbero valorizzare davvero il nostro territorio».Il post social dimostra l'amarezza di settori delle opposizioni nell'apprendere l'ammontare della somma data ad un servizio importante, ma al momento rovinato da inciviltà ed assenza di controlli.«A far emergere questa "genialata" è stato il nostro consiglierenel consiglio comunale di giovedì 24 luglio», rimarcano da PVA. Sotto il nostro scritto, ecco la risposta dei tecnici comunali che confermano quanto asserito dal gruppo di opposizione.