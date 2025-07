Trenino-navetta preso d'assalto da ragazzini: quanta fatica per il rispetto delle regole

Anche in questo caso la premessa è d'obbligo: l'idea del parcheggio nell'area mercatale è vincente ed era attesa da anni. Ed il servizio delne abbiamo parlato con utenti settentrionali, stranieri e provenienti dai comuni viciniori, è efficiente.Quindi un servizio gratuito che aiuta a decogestionare il traffico nel centro città nei fine settimana. Una scelta coraggiosa, perché a costo zero per l'utenza, ma molto utile. Idea su cui si è battuto l'assessore alla mobilità Alfonso Arbore, seguito dalla giunta guidata da Michele Sollecito. Tutto giusto a nostro avviso.Tutto giusto, se non fosse che i poveri conducenti del trenino debbono ogni venerdì, sabato e domenica lottare con grupponi di ragazzine e ragazzini che pensano al trenino-navetta per i parcheggi come ad una forma di gioco. L'assalto ai piedi del sagrato della parrocchia San Domenico è indegno, con le facce dei turisti e di alcun visitatori che raccontano lo sdegno. Abbiamo visto amministratori provare ad aiutare questi ultimi a salire, perché solo loro ne avrebbero diritto. Tra il grottesco e l'amaro.Ed invece i figli della Giovinazzo gaudente (e qualche adulto con difficoltà di comprensione sul cosa sia realmente quel servizio) provano costantemente a farsi un giretto panoramico con schiamazzi, urla e tentativi ripetuti di infastidire gli automobilisti e le loro famiglie che a quel trasporto avrebbero diritto. E così un buon servizio, finisce per essere talvolta uncome ci ha detto una donna proveniente dalla Lombardia, attratta da Giovinazzo e che aveva parcheggiato correttamente in piazzale Salvo D'Acquisto.Ai giovani virgulti ed alle ragazzine al seguito chiediamo pertanto di provare a mettersi nei panni di chi lavora e non può perder tempo ad evitare assalti alla diligenza, di provare empatia, per una volta, con chi cerca di fornire quel servizio.Agli adulti che hanno anch'essi provato a salire senza titolo, possiamo solo dire che dai dettagli si capisce la mentalità che li muove.Infine un appunto agli amministratori: dal prossimo anno il parcheggio in area mercatale potrebbe essere gestito con biglietto ad 1 euro per l'intera serata. Aiuterà ad evitare inconvenienti visto lo scarso senso civico che mortifica una intera comunità.