In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano

Si terrà alle 18.30 di questa domenica 25 gennaio, la celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano, militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana ed oggi venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, oggetto di un culto antico.La celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, con animazione liturgica affidata all'Arciconfraternita del SS Sacramento guidata dal priore Nicola Gargliardi. Al termine della santa messa vespertina domenicale, vi sarà il rito, riscoperto da alcuni anni, della benedizione e distribuzione delle arance, legate al culto ed alla martirizzazione.