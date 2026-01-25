San Sebastiano
San Sebastiano
Religioni

In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano

Distribuzione e benedizione delle arance a fine messa

Giovinazzo - domenica 25 gennaio 2026 17.08
Si terrà alle 18.30 di questa domenica 25 gennaio, la celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano, militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana ed oggi venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, oggetto di un culto antico.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, con animazione liturgica affidata all'Arciconfraternita del SS Sacramento guidata dal priore Nicola Gargliardi. Al termine della santa messa vespertina domenicale, vi sarà il rito, riscoperto da alcuni anni, della benedizione e distribuzione delle arance, legate al culto ed alla martirizzazione.
  • San Sebastiano
Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
25 gennaio 2026 Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
Altri contenuti a tema
Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO Attualità Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO La santa messa officiata da fra' Andrea Viscardi
La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano Santa Messa nel santuario del SS Crocifisso
In Concattedrale una celebrazione dedicata a San Sebastiano In Concattedrale una celebrazione dedicata a San Sebastiano Si rinnova questa sera un'antichissima tradizione
La Polizia Locale di Giovinazzo celebra San Sebastiano La Polizia Locale di Giovinazzo celebra San Sebastiano Il Santo è il protettore dei Corpi dei vigili urbani
La Polizia Locale di Giovinazzo ha onorato San Sebastiano - FOTO Vita di città La Polizia Locale di Giovinazzo ha onorato San Sebastiano - FOTO Santa messa nella parrocchia di Maria SS Immacolata
La Polizia Locale di Giovinazzo celebra San Sebastiano La Polizia Locale di Giovinazzo celebra San Sebastiano Santa messa sabato 20 gennaio all'Immacolata
La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano Celebrazione eucaristica a San Giuseppe
Festa di San Sebastiano, messa per la Polizia Locale nella parrocchia Sant’Agostino Chiesa locale Festa di San Sebastiano, messa per la Polizia Locale nella parrocchia Sant’Agostino A celebrarla alle ore 18.00 il Vicario Generale, don Raffaele Tatulli
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
25 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
25 gennaio 2026 Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
25 gennaio 2026 Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
24 gennaio 2026 AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
24 gennaio 2026 Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame»
24 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio
24 gennaio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio
Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo
23 gennaio 2026 Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.