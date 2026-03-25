"Essere per esserci", il libro del giovinazzese Picicco sarà presentato a Bari

Note sull'Autore

L'Inner Wheel Bari Levante organizza la presentazione del nuovo libro died Paoline, presso la Biblioteca Ricchetti in via Sparano 145 a Bari.Come trasformare il "rumore" dei social in un'opportunità di inclusione reale per chi è ai margini? Come abitare il web con "testa e cuore" per costruire un mondo migliore, libero dall'inquinamento del linguaggio e ricco di autenticità?A queste domande cercherà di dare risposte il dialogo tra l'autore Agostino Picicco e l'avv. Emanuela Rosa. Porgerà il saluto la presidente Grazia Bernardi."Raggiungi e ispira per un mondo migliore". E' questo il Tema Nazionale dell'Inner Wheel per l'anno sociale 2025/2026, che verrà declinato con i contenuti del libro di Agostino Picicco. Con sguardo critico, ma aperto, l'autore indaga l'impatto della tecnologia digitale sulla società e sull'identità individuale, offrendo elementi utili ad acquisire una visione e un'azione propositive. In particolare promuove un utilizzo consapevole della tecnologia, che preveda la capacità di presentarci come siamo realmente. Senza prescindere da un impiego razionale del tempo, dal rispetto di un nuovo galateo e, soprattutto, dalla insostituibilità delle relazioni reali, accanto a quelle virtuali. "Faro" che illumina le riflessioni e le proposte dell'autore la valorizzazione dell'umanità, che deve essere alla base del comunicare. Come scrive Mario Furlan – fondatore e presidente dei City Angels - nella Prefazione, "troverai in queste pagine spunti di riflessione e consigli pratici per affrontare le sfide del mondo digitale con maggiore consapevolezza. E, aggiungo, con maggiore umanità".Agostino Picicco, originario di Giovinazzo (Bari), ha conseguito l'abilitazione di avvocato ed è giornalista e scrittore. Vive a Milano, dove lavora nella Direzione Relazioni con stampa e media dell'Università Cattolica. Partecipa con ruoli di responsabilità all'attività di diverse associazioni. In particolare è responsabile culturale dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo. Collabora con varie riviste cartacee e online e ha pubblicato, tra gli altri, Vita da social (2015), Comunicare è condividere (2019) e Il narcisismo digitale (2023). Per l'impegno sociale e culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'Attestato di Civica Benemerenza (Ambrogino d'Oro) dal Comune di Milano nel 2019, quello dal Comune di Giovinazzo nel 2021 e l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2024.