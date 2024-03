L'Addolorata per le strade di Giovinazzo - FOTO e VIDEO

43 foto Processione Addolorata 2024

I fedeli giovinazzesi si sono ritrovati ai suoi piedi, in silenzio, a guardarla con l'amore dei figli che la amano profondamente ed a Lei chiedono solo di volgere il suo sguardo per alleviare le loro piccole e grandi sofferenze.Ieri sera, 22 marzo, si è tenuta per le strade di Giovinazzo la processione del simulacro della Madonna Addolorata, portata in spalla, come da tradizione nel Venerdì di Passione, dai confratelli di Maria SS della Purificazione.Emozionanti l'uscita ed il rientro da via Marina, i passaggi nel centro storico, in particolare sotto l'arco di via Gelso, su via Madonna degli Angeli e quelli in piazza Vittorio Emanuele II, dove si è concentrato il maggior numero di credenti, qualcuno in lacrime.La processione del Venerdì di Passione rievoca il peregrinare disperato, desolato, di Maria alla ricerca del Figlio dopo l'arresto nel Getsemani. Maria non ha allontanato il calice amarissimo, ma il suo dolore ci aiuta a capire quanto le sofferenze terrene ed umane siano da Lei compresi.Vi raccontiamo la processione dell'Addolorata con la nostra consueta galleria fotografica e con la riproposizione di un video pubblicato sulla nostra pagina.