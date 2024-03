Venerdì di Passione, stasera la processione dell'Addolorata: itinerario

Si terrà questa sera, 22 marzo, la tradizionale processione della sacra effigie delladel Venerdì di Passione, culmine del Settenario in suo onore all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta e preludio ai riti della Settimana Santa a Giovinazzo. Le messe in Cattedrale saranno celebrate alle 9.00 ad alle 18.30, precedute dal Santo Rosario alle 8.30 ed alle 18.00. Poi la processione, con uscita prevista per le 19.30 da via Marina.La processione dell'Addolorata prevedrà dunque il seguente itinerario: partenza da via Marina, passaggi in piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli nel centro storico. Poi l'ingresso in piazza Vittorio Emanuele II, dove i portatori della Confraternita di Maria SS della Purificazione si dirigeranno in via Agostino Gioia, via Marconi, via Balilla, via Marziani e via Cappuccini, prima del ritorno in piazza Vittorio Emanuele II. Infine il rientro con transito da piazza Umberto I e di nuovo da via Marina con saluto al popolo dall'ingresso principale della Concattedrale di Santa Maria Assunta.La Polizia Locale aprirà il corteo processionale con chiusura momentanea delle arterie interessate.