Venerdì di Passione, stasera la processione dell'Addolorata a Giovinazzo: l'itinerario

IL PROGRAMMA LITURGICO

Iniziano questa sera, Venerdì di Passione, 11 aprile, i riti della Settimana Santa in tutta la Puglia e Giovinazzo non farà eccezione.Dalle 19.30, infatti, è prevista la partenza dellacurata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione, sotto la guida spirituale di Padre Pasquale Rago e Padre Francesco Depalo.Quest'oggi il programma liturgico nella Concattedrale di Santa Maria Assunta inizierà alle ore 8.30 con la recita del Santo Rosario a cui seguirà la celebrazione eucaristica. Anche alle ore 11.00 vi sarà una santa messa. La celebrazione vespertina inizierà invece alle ore 18.30.Poi, alle 19.30, ci sarà la partenza della processione della sacra effigie per le vie della Città, seguita dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Di seguito l'itinerario completo.via Marina, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, via Roma, via Cappuccini con sosta in piazza delle Rimembranze nei pressi del "Calvario". Rientro da via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Cattedrale sino nella chiesa di Sant'Andrea.