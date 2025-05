Nuove rose e alberi di jacaranda in piazza Vittorio Emanuele II

si fa più bella e più colorata. Nelle scorse ore l'amministrazione comunale ha infatti provveduto a ripiantare nuove rose per sostituire quelle piantate lo scorso anno è già deturpate da inciviltà o rubate.Soddisfazione è stata espressa nelle scorse ore dal sindacoil quale ha ribadito come siano stati piantati da poco anche i «nuovi alberi dilungo il marciapiede che circonda la piazza, per integrare le circa 50 alberature già presenti. Anche in questo caso, abbiamo inteso circondarle con roselline di color rosa tenue all'interno degli alvaretti». Altre rose sono state ripiantate in piazza Porto.L'auspicio è che ci sia costante manutenzione, ma soprattutto che ci siano controlli affinché anche il passeggio sia ordinato e rispettoso del verde pubblico. Troppe volte, infatti, abbiamo assistiti a padroni con cani che lasciavano le loro deiezioni negli alvaretti, a pallonate che finivano tra i fiori e ad aiuole prese come svuotacarte. Se non aumento il senso civico, ne siamo convinti da tempo, questo tipo di azioni amministrative finiranno nel nulla. A Palazzo di Città il compito di una manutenzione costante, soprattutto nei mesi più caldi.Sotto il nostro scritto, una fotogallery delle nuove piantumazioni.