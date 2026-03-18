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Attualità

Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA

La nota della società appaltataria respinge ogni accusa

Giovinazzo - mercoledì 18 marzo 2026
Sulla vicenda della presunta presenza di residui di glifosate in seguito alle lavorazioni del verde pubblico a Giovinazzo (qui l'accusa di PrimaVera Alternativa) ha inteso replicare la Garden Design srl, società appaltataria del servizio. Inoltre riportiamo, per completezza di informazione, anche la dichiarazione integrale dell'assessore Gaetano Depalo.

LA NOTA DELLA SOCIETÀ
«La società Garden Design Srl, con sede legale in Gravina in Puglia, in via Corsia, 23, P.Iva 07107890720, rappresentata dal Sig. Cucco Antonio in qualità di legale rappresentante, gestore della manutenzione del verde pubblico del Comune di Giovinazzo, incarico conferito tramite "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI GIOVINAZZO" – CUP J791240000300004 – CIG B1C7A9B785;
preso atto di quanto comunicato in merito alla presunta utilizzazione, da parte della nostra azienda, di prodotti fitosanitari contenenti glifosato, DICHIARA che la nostra ditta si dissocia pienamente da quanto sostenuto, ritenendole prive di fondamento le accuse a noi rivolte. Si precisa inoltre, che Garden Design Srl opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e non impiega prodotti contenenti glifosato, adottando esclusivamente sostanze autorizzate e conformi alle prescrizioni tecniche del settore. La nostra azienda ha sempre adottato prodotti autorizzati e conformi, con particolare attenzione alla sicurezza ambientale, alla salute pubblica e al rispetto delle prescrizioni tecniche di settore».

LA DICHIARAZIONE DELL'ASSESSORE GAETANO DEPALO
«L'attività di controllo sull'applicazione delle condizioni contrattuali e del capitolato speciale d'appalto spetta al D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto). Tale figura vigila sulle attività connesse alla gestione della manutenzione del verde ed in questo caso si tratta di un professionista, nello specifico un agronomo. Oltre al D.E.C., per ogni atto amministrativo esiste un R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto), il quale si avvale del D.E.C. per controllare i livelli di qualità delle prestazioni e il rispetto degli adempimenti durante l'esecuzione del contratto. Il D.E.C. opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico. Per sintesi e per agevolare la comprensione di chi vorrebbe amministrare senza conoscere le regole minime di gestione di un appalto pubblico, giova ricordare che non spetta né al Sindaco né agli Assessori esercitare tale adempimento. Nel merito — in attesa che l'azienda formalizzi, qualora lo ritenga opportuno, la denuncia per diffamazione nei confronti del rappresentante legale del Movimento Primavera Alternativa — è bene evidenziare che i prelievi devono essere effettuati in contraddittorio. Il campionamento va infatti eseguito in loco al momento dell'irrorazione, o immediatamente dopo, per scongiurare che il campione possa essere contaminato da agenti esterni che ne influenzerebbero la qualità, innescando polemiche o, peggio, allarmi ingiustificati. Il prodotto prelevato deve essere certificato come proveniente dal sito in questione, verbalizzato in contraddittorio e inviato a laboratori accreditati per le analisi finali. Si evidenzia, infine, che anche il titolare dell'azienda di manutenzione del verde cittadino è un agronomo e che, ancor prima della denuncia di PVA, era stata richiesta dagli uffici, tramite PEC, una relazione letta in Consiglio Comunale in risposta a una formale interrogazione».
  • Gaetano Depalo
  • Verde pubblico
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