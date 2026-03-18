Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA

LA NOTA DELLA SOCIETÀ

adottando esclusivamente sostanze autorizzate

LA DICHIARAZIONE DELL'ASSESSORE GAETANO DEPALO

Sulla vicenda della presunta presenza di residui di glifosate in seguito alle lavorazioni del verde pubblico a Giovinazzo (qui l'accusa di PrimaVera Alternativa) ha inteso replicare lasocietà appaltataria del servizio. Inoltre riportiamo, per completezza di informazione, anche la dichiarazione integrale dell'assessore«La societàcon sede legale in Gravina in Puglia, in via Corsia, 23, P.Iva 07107890720, rappresentata dal Sig. Cucco Antonio in qualità di legale rappresentante, gestore della manutenzione del verde pubblico del Comune di Giovinazzo, incarico conferito tramite "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI GIOVINAZZO" – CUP J791240000300004 – CIG B1C7A9B785;preso atto di quanto comunicato in merito allale accuse a noi rivolte. Si precisa inoltre, che Garden Design Srl opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e non impiega prodotti contenenti glifosato,e conformi alle prescrizioni tecniche del settore. La nostra azienda ha sempre adottato prodotti autorizzati e conformi, con particolare attenzione alla sicurezza ambientale, alla salute pubblica e al rispetto delle prescrizioni tecniche di settore».«L'attività di controllo sull'applicazione delle condizioni contrattuali e del capitolato speciale d'appalto spetta al D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto). Tale figura vigila sulle attività connesse alla gestione della manutenzione del verde ed in questo caso si tratta di un professionista, nello specifico un agronomo. Oltre al D.E.C., per ogni atto amministrativo esiste un R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto), il quale si avvale del D.E.C. per controllare i livelli di qualità delle prestazioni e il rispetto degli adempimenti durante l'esecuzione del contratto. Il D.E.C. opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico. Per sintesi e per agevolare la comprensione di chi vorrebbe amministrare senza conoscere le regole minime di gestione di un appalto pubblico, giova ricordare cheNel merito — in attesa che l'azienda formalizzi, qualora lo ritenga opportuno, la denuncia per diffamazione nei confronti del rappresentante legale del Movimento Primavera Alternativa — è bene evidenziare cheIl prodotto prelevato deve essere certificato come proveniente dal sito in questione, verbalizzato in contraddittorio e inviato a laboratori accreditati per le analisi finali. Si evidenzia, infine, che anche il titolare dell'azienda di manutenzione del verde cittadino è un agronomo e che, ancor prima della denuncia di PVA, era stata richiesta dagli uffici, tramite PEC, una relazione letta in Consiglio Comunale in risposta a una formale interrogazione».