Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO

L'esponente di PVA era intervenuto in Consiglio comunale

A seguito di un'interrogazione congiunta presentata con le altre forze politiche di opposizione, sul presunto utilizzo di diserbanti nelle aree verdi cittadine, consigliere di PrimaVera Alternativa,, è intervenuto nell'ultimo Consiglio comunale richiamando l'amministrazione a scelte più consapevoli nella gestione del verde pubblico.«Al centro del suo intervento - spiegano da PVA - la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Un'iniziativa politica basata su competenza, responsabilità e impegno per la comunità».Di seguito il video del suo intervento nella massima assise.