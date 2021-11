Nuovi interventi alla pubblica illuminazione a Giovinazzo

Sono 370 i punti luce interessati dall'innovazione della pubblica illuminazione a Giovinazzo, partita in primavera e proseguita in settembre.Dopo il borgo antico e la direttrice che parte da via Marconi, tocca la Villa Comunale "Giuseppe Palombella" ed arriva a piazza Vittorio Emanuele II, in questi giorni partiranno i lavori sulle lampade appartenenti alle arterie interessate dal secondo lotto. Saranno toccate dai cantierima anche ilintitolato ai Costruttori di Pace e sarà completata la nuova illuminazione nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. I prossimi step riguarderanno anche le trafficatissime«Questi lavori - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,- completeranno la seconda parte di interventi programmati dall'Amministrazione comunale, progetto che è costato circacomplessivi per tutte le sostituzioni. Mi scuso sin d'ora - ha quindi precisato Depalo - con i cittadini che subiranno inevitabili disagi nelle prossime settimane per i cantieri che interesseranno varie arterie centrali di Giovinazzo. Comprendiamo i disagi, ma stiamo intervenendo per portare a termine un'opera articolata che darà una nuova immagine del centro cittadino e dei lungomari e questo aspetto credo sia prioritario», è stata la sua conclusione.Infine Depalo ci ha anche anticipato che sul lungomare Esercito Italiano sono stati installati i nuovi passamano in acciaio (in foto sotto il nostro articolo) per la discesa sulla costa e si va completando il lavoro di sostituzione delle ringhiere logorate dagli agenti atmosferici e dall'azione del mare su tutto il litorale.