Illuminazione pubblica nuova sul Lungomare di Ponente a Giovinazzo

Dapprima era toccato al borgo antico ed a piazza Vittorio Emanuele II. Poi alla zona di piazza Garibaldi, di via Marconi, corso Dante Alighieri e di corso Principe Amedeo.In questi giorni si vanno completando i lavori di efficientamento energetico sul, sul litorale di Ponente a Giovinazzo. Nuoveper i lampioni storici in maniera da dare migliore illuminazione spendendo meno. Gli studi illuminotecnici, ci hanno spiegato da Palazzo di Città, vanno sempre più nella direzione non solo del risparmio, ma anche del maggior riposo per l'occhio umano in fascia serale, con luci più tenui ma che giungono al suolo distribuendosi meglio.«Si conclude così il secondo segmento di efficientamento energetico in città - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,- con un impegno di 130.000 euro. Da settembre contiamo di riprendere con un ulteriore step di 260.000 euro. Anche questi interventi servono per rendere Giovinazzo più attrattiva e certamente al passo coi tempi dal punto di vista delle politiche energetiche».