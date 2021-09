Pubblica illuminazione, 370 nuovi punti luce a Giovinazzo

L'efficientamento energetico come obiettivo primario per rendere più bella la città e far risparmiare i giovinazzesi.Era iniziata qualche tempo fa l'opera di sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione da parte dell'Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da. Si era partiti dalla Villa Comunale "Giuseppe Palombella" e da piazza Garibaldi con i primi lotti assegnati. Poi la riqualificazione anche da un punto di vista energetico e non solo degli studi di illuminotecnica aveva interessato il borgo antico e piazza Vittorio Emanuele II (non erano mancate le critiche per la visibilità in alcune zone adiacenti la Fontana dei Tritoni), la passeggiata storica di via Marina, una porzione del lungomare Esercito Italiano ed il tratto di via Marconi che conduce su corso Dante e sino alla stessa Villa Comunale.Il Comune di Giovinazzo punta ora, si legge in una nota, «ad un ulteriore intervento di riqualificazione delle armature stradali che porterà anche ad un abbattimento dei costi in bolletta per la città».Negli scorsi giorni si è conclusa la gara per il montaggio di oltreper un importo complessivo di circaLa riqualificazione questa volta interesserà diverse arterie del centro cittadino (la mappa delle sostituzioni sotto il nostro articolo, ndr).L'obiettivo di questo nuovo intervento è non solo quello di completare quanto già iniziato in altre aree del paese, ma anche di elevare la qualità dell'illuminazione, portando Giovinazzo a rispettare tutti i nuovi standard che la normativa sugli aspetti illuminotecnici prevede da qualche anno.«Così facendo, siamo arrivati ormai a più di un terzo di tutti i punti luce cittadini sostituiti negli ultimi anni - è il commento dell'assessore ai Lavori Pubblici,- Stiamo migliorando visibilmente gli impianti di pubblica illuminazione ormai obsoleti. Con impegno e grande determinazione stiamo effettuando questi interventi al fine di offrire ai cittadini sicurezza ed efficienza oltre a un notevole risparmio sul fronte energetico».