Tutto ciò che c'è da fare e vedere a Giovinazzo domenica 30 luglio

Il promemoria per chi vuole godersi una serata in relax

Non sarà intensa come il sabato, ma anche l'ultima domenica di agosto propone un cartellone vario di eventi a Giovinazzo. Noi ve li riassumiamo per non farvi perdere nulla.Cittadella della CulturaCorso di tecnica presepisticaa cura dell'AIAP GiovinazzoLungomare di Levante e Passeggiata Messere - dalle 18.30In Wine Festivalorganizzato dall'Associazione 2MC Spettacolo e Wine FoodCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 22.00Mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottola "Passato e presente: dedizione, tradizione e festeggiamenti"a cura di Dino Mottola