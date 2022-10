Weekend di eventi a Giovinazzo: tutto ciò che c'è da sapere

Weekend di ottobre ricco di appuntamenti a Giovinazzo. Esposizioni, visite e spettacoli animeranno la città in questi primi giorni d'autunno.Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, infatti, le, il grande evento che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In particolare, in questa edizione – l'undicesima – sarà possibile visitare, a cura del Gruppo FAI di Giovinazzo – Delegazione di Bari, il complesso di San Domenico, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, alla scoperta dell'antico nucleo originario di fondazione, collocato al di sotto dell'altare maggiore.Le visite dureranno circa 50 min. e saranno sospese durante le funzioni religiose. Maggiori informazioni al seguente link Gli appassionati del genere, grandi e piccoli, non potranno poi perdere l'appuntamento conche si terrà domenica prossima 16 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca, per celebrare il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico italiano che non ha pari al mondo e per questo deve essere sempre più tutelato e divulgato.Da segnalare anche gli eventi in calendario presso l'Auditorium Odeion in Via delle Filatrici, a cura della Fondazione Defeo Trapani, con la rassegna teatrale per adulti e lo spettacolo, una produzione di Kilkoa Teatro – di e con Arianna Gambaccini – in programma il prossimo venerdì 14 ottobre, ed il TeatroAnimazione per famiglie, con lo spettacolo "La rapa gigante" domenica 16 ottobre. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito: https://www.fondazionedefeotrapani.it/