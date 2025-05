Nella parrocchia Sant'Agostino la rilettura dantesca con Franco Martini e Mauro Stallone

Un po' recital, un po' reading letterario con accompagnamento musicale, un po' libera interpretazione di passaggi chiave della Divina Commedia.Il Salone "Melone" della Parrocchia Sant'Agostino ospiterà questa seraconvoce recitante eche si occuperà, con la sua consueta sensibilità musicale, degli effetti alla chitarra. Ancora una replica per una riscrittura ed un'analisi del testo del Sommo Poeta frutto dell'ingegno, della cura e dell'amore di Martini, punto di riferimento per l'intero movimento teatrale giovinazzese.Sarà bello e sarà appagante per chi vorrà vederlo, ci sentiamo di garantire anticipatamente il risultato. Ingresso gratuito dalla Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino dalle ore 20.00.