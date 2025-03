Così Franco Martini ha reso Dante accessibile a tutti

Mercoledì 26 marzo, all'interno della Sala San Felice, si è tenuto il recitalcon il Prof. Franco Martini, voce recitante, ed il prof. Mauro Stallone, effetti alla chitarra.Manifestazione per celebrare il Sommo Poeta, su proposta della Società Dante Alighieri comitato di Bitonto, alla quale laha aderito con entusiasmo.È stato un recital 'all'antica', ovvero una letturaper esprimere con le sole risorse del suono, voce umana ed effetti alla chitarra, e del gesto, riflessioni ed emozioni, che la lettura anche reiterata del Poema sempre suscita.«È stato un piacere - scrivono dalla Pro Loco - vedere così tanta partecipazione in un momento di condivisione culturale che sottolinea l'importanza di Dante Alighieri nel nostro patrimonio letterario e quanto ancora oggi i temi proposti nei suoi canti siano attuali. Inoltre, l'evento ha suscitato l'interesse e la presenza di noti docenti dell'Accademia Universitaria. Siamo felici di aver potuto offrire alla comunità di Giovinazzo un'esperienza così intensa e coinvolgente.Un ringraziamento particolare all'interprete Franco Martini e al musicista Mauro Stallone che tanto hanno saputo suscitare emozioni coinvolgendo tutti i partecipanti».Franco Martini è garanzia di qualità, verrebbe da scrivere facendo il verso a spot pubblicitari degli anni '80, perché la sua analisi dei testi è sempre approfondita e brillante al tempo stesso. Martini esalta, non banalizza, rende fruibile a tutti ciò che potrebbe non arrivare a tutti e sa, di volta in volta, rinnovarsi con autentico spirito da ricercatore, da studioso che ama molto ciò che fa. E l'affiancamento di Mauro Stallone, sempre attento a suscitare le corde (non a caso) del cuore dei presenti, è la degna farcitura di una torta ben cucinata.La Pro Loco Giovinazzo ha cambiato passo notevolmente, va sottolineato, perché sa variare la sua offerta, unisce accoglienza turistica e salvaguardia della cultura locale come poche volte era accaduto in passato, certamente, ma con un pregio da aggiungervi: il nuovo direttivo sa guardare sempre all'universalismo del sapere che può essere riproposto anche in contesti di provincia. Grandi temi, grandi letture, grandi opere possono essere fulcro di eventi al di fuori di palcoscenici metropolitani. Osare non è detto che significhi sbagliare, vivaddio! Mica male come nuova proposta (G.B.).