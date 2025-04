Passione di Cristo, a Sant'Agostino va in scena "...il più grande di tutti i miei amici"

Sarà certamente uno degli eventi a corollario delle celebrazioni liturgiche per la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo nella parrocchia Sant'Agostino. Ma sarà soprattutto un evento teatrale destinato a segnare l'intera primavera a Giovinazzo.All'interno del Salone "don Nicola Melone" della parrocchia, andrà infatti in scena "...il più grande di tutti i miei amici" - La verità di Guida Iscariota per l'adattamento, la regia e la lettura scenica di Franco Martini.L'appuntamento per fedeli ed appassionati è fissato per lunedì 7 e martedì 8 aprile alle 19.30, con ingresso dalla Cittadella della Cultura.La lettura scenica accompagnerà lo spettatore in un viaggio attraverso uno dei momenti più significativi della vita di Cristo, l'Ultima Cena e la sua Passione. Inizierà così un periodo intensissimo per la parrocchia, che culminerà con il Triduo Pasquale in programma il 18, 19 e 20 aprile prossimi.