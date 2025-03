Stasera in Sala San Felice c'è "All'Inferno con Messer Alighieri e il signor F.M"

La Pro Loco di Giovinazzo, su proposta della Società Dante Alighieri Comitato di Bitonto, ha aderito anche quest'anno al "Dantedì", le manifestazioni che si tengono in tutta Italia in questi giorni per celebrare il Sommo Poeta, padre della cultura italiana.Questa sera, 26 marzo, alle ore 19:00, all'interno della sala San Felice, nel borgo antico, con il patrocinio della Città di Giovinazzo, si svolgerà il recitalconvoce recitante e Mauro Stallone alla chitarra.Il prof. Martini accompagnerà gli spettatori in un indimenticabile viaggio nell'inferno dantesco, accompagnato dalle suggestioni musicali della chitarra di Mauro Stallone. L'evento, aperto alla cittadinanza e gratuito, rientra nelle manifestazioni e nei progetti portati avanti dalla Pro Loco, che si adopera costantemente per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale.Il Dantedì" è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini, in una data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia.