Nel Consiglio comunale di Giovinazzo si discute anche di Palestina

Si riunisce oggi, martedì 17 giugno, alle ore 18.45, a Palazzo di Città, il Consiglio comunale di Giovinazzo per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:1. Comunicazioni del Sindaco. Consegna pergamena all'Assistente Capo Antonio Capasa;2. Risposta a interrogazione ex art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale, prot. 0012625 del 02.05.2025, presentata dalle consigliere Daniela Sala e Antonella Teresa Marzella;3. Mozione ex art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, prot. 0012780 del 05.05.2025, presentata dai Consiglieri Ferdinando Depalo, Girolamo Capurso, Davide Digiaro e Filippo Cortese avente ad oggetto "Solidarietà e vicinanza a FIOM Cigl, FIM Cisl, UILM Uil nella trattativa per il rinnovo del settore metalmeccanico";4. Mozione ex art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, prot. 0017093 del 05.06.2025, presentata dai Consiglieri, Girolamo Capurso, Davide Digiaro, Ferdinando Depalo Filippo Cortese, Giovanni Camporeale avente ad oggetto "Riconoscimento dello Stato di Palestina";5. Ratifica a variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000), approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07.05.2025;6. Ratifica a variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000), approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20.05.2025.