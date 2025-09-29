Consiglio comunale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Enti locali

Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno completo

Convocazione per le 18.45

Giovinazzo - lunedì 29 settembre 2025 15.54
Torna questo pomeriggio, 29 settembre, il Consiglio comunale di Giovinazzo, convocato dal presidente Francesco Cervone in prima istanza per le 18.45. Questo l'ordine del giorno a cui sono stati aggiunti altri due punti:

Ordine del Giorno
1. Mozione ex art. 44 Regolamento del Consiglio, prot. n. 25016 del 7.08.2025, presentata dai consiglieri Depalo Ferdinando, Capurso Girolamo, Digiaro Davide, Cortese Filippo e Camporeale Giovanni avente ad oggetto: "Una legge sblocca stipendi".
2. Bilancio consolidato per l'esercizio 2024 - Approvazione.
3. Ratifica della deliberazione di Giunta n.168 del 16.09.2025 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. Sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 535/2025 X.X. c/Città di Giovinazzo . Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.
5. Sentenza Tribunale di Bari- sez. Lavoro n.2042/2025. Ordinanza Corte di Appello di Bari sez. Lavoro del 22/07/2025 X.X.c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.

Punti aggiuntivi
6. Comunicazioni del sindaco.
7. Nomina della Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari delle Corti d'Assise e della Corti d'Assise d'Appello.
  • Consiglio Comunale
