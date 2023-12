I.C. "Bosco-Buonarroti", successo per i mercatini della solidarietà

Tra canti dei bambini, occhi commossi dei grandi, sorrisi dei genitori e delle insegnanti ha avuto successo l'organizzazione dei mercatini della solidarietà allestiti nella mattinata del 22 dicembre nelleLa scelta della solidarietà, come promozione della cultura del dialogo e del dono per sostenere chi ha più bisogno, ha acceso i cuori di tutta la comunità scolastica che si è adoperata nel creare oggetti e manufatti e nel reperire libri, dischi e giochi, da vendere per raccogliere fondi da devolvere a chi si trova in difficoltà.La generosità di tutti ha permesso il raggiungimento di una cifra cospicuache le insegnanti delle tre Scuole dell' Infanzia hanno deciso di donare all' associazionedi Molfetta. Il presidente Tommaso Gallo ha espresso personalmente i ringraziamenti per il gentile dono rivolto all'associazione da lui presieduta. Ma non è tutto, perché il plesso scolastico San Tommaso ha devoluto 350 euro all'associazione "Angeli della vita" di Giovinazzo, somma ricavata da una lotteria solidale effettuata nel plesso scolastico.La presidente Maria Antonietta Lo Giudice ha formulato i suoi ringraziamenti dando appuntamento alle docenti della "San Tommaso" a scuola per un incontro al rientro dalle vacanze natalizie.Il ringraziamento di tutto il corpo docente va alle famiglie, alle mamme che hanno supportato concretamente l'iniziativa benefica e solidale. Un grande grazie per la disponibilità è rivolto alla Dirigente Scolastica Maria Paola Scorza che ha partecipato a tutta la giornata intrisa dei colori della solidarietà.Piccoli gesti che scaldano il cuore e portano luci di speranza.