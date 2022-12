Natale al Centro, altri due appuntamenti con la Touring Juvenatium

Fine settimana ricco di sorprese per chi arriverà a Giovinazzo

con il patrocinio dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo, dopo l'esperienza riuscitissima del Natale 2021, ritorna a coniugare i canti natalizi della tradizione popolare italiana e giovinazzese con la lettura di racconti, versi e strofe, anche in vernacolo, con l'eventoinserito nel cartellone "Natale al Centro" varato dall'amministrazione comunale.Protagonisti questa volta saranno gli attivisti dell'Associazione di corso Principe Amedeo i quali, supportati dalla musica dal vivo e da videoproiezioni, condurranno idealmente il pubblico in questo magico viaggio per scandire il tempo dell'attesa. Con questa formula l'Associazione Touring Juvenatium intende creare un'atmosfera di gioia e regalare una serata all'insegna della serenità a tutti coloro che vorranno essere presenti. L'invito è rivolto alla cittadinanza e alle comunità parrocchiali e questi sono i due appuntamenti: sabato 17 dicembre, alle ore 19.30, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, domenica 18 dicembre, alle 19.30, nel santuario del SS Crocifisso tenuto dai frati cappuccini.Visto il successo ottenuto nelle giornate dal 9 al 12 dicembre, la Touring Juvenatium Odv ha deciso di riproporre il Mercatino di Natale anche durante il prossimo fine settimana, sempre all'interno della Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II con i seguenti orari:- Sabato 17 dicembre dalle 18.00 alle 22.00- Domenica 18 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00.