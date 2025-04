XI edizione del concorso di poesie dialettali della Touring Juvenatium: ecco come partecipare

Il dialetto costituisce la "specificità immateriale di un'etnia, la sua perdita porta verso l'omologazione culturale, il recupero è un atto di salvataggio."Partendo da questa definizionecon il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo, presenta la rassegna "Autori in campo" con l'XI edizione del concorso di poesie e racconti brevi in dialetto dal tema(in foto in home una passata edizione).La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro i quali intendano presentare scritti inerenti al tema (anche e soprattutto agli esordienti!) provenienti da Giovinazzo e dai comuni viciniori.L'Associazione Touring Juvenatium ripropone questa importante iniziativa fermamente convinta che il dialetto possieda una forza espressiva e descrittiva genuina, capace di esprimere sentimenti, valori, usi e costumi con cui ripercorrere i sentieri della memoria, che oggi sono sempre più inquinati dalla frenesia della vita moderna.Dialetto, poesia/racconti brevi e musica: tre mondi che si fondono grazie al nostro concorso di poesie e racconti brevi in dialetto la cui rassegna e cerimonia di premiazione è stata programmata per sabato 12 luglio 2025; sarà un omaggio al mondo della cultura popolare.Il regolamento del concorso e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.touringjuvenatium.it nella categoria poesie dal menù di sinistra; è possibile inoltre scaricarli inquadrando il qr in allegato o ritirarli direttamente presso l'associazione in corso Principe Amedeo n.2 a Giovinazzo.