Sant'Antonio Abate, la Touring Juvenatium dedica una serata al fuoco

L'associazioneODV, fortemente coinvolta nell'ambito delle attività culturali del territorio, ha partecipato a questa edizione 2025 deicon l'obiettivo di tramandare la tradizione del fuoco, preservando così i ricordi legati a questa festa, al desco povero e familiare di un tempo, al valore non solo del fuoco ma anche del focolare come immagine iconica dell'unità familiare, e agli usi e costumi che in fondo raccontano il genius loci del nostro territorio.Per preservare questa tradizione l'associazione guidata da Vito Fumai dà appuntamento ai giovinazzesi e non solo venerdì 17 gennail, alle 19.30, all'interno della Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II con l'evento intitolato«Dopo un certosino lavoro di ricerca tra documenti di studiosi ed esperti di storia locale, almanacchi e scritti di vario genere - spiegano dall'associazione - abbiamo pensato di raccontare, in modo inedito e originale, le origini della tradizione dei fuochi di Sant'Antonio Abate, tra storia e leggenda, in una serata dedicata; fiore all'occhiello saranno le poesie in dialetto e non, appositamente composte da autori locali sul tema; la serata sarà allietata dalle performance musicali dal vivo del gruppo "The Black Shadow". Protagonista indiscusso della serata sarà "il fuoco" magistralmente rappresentato da un dipinto originale realizzato per l'occasione con una tecnica innovativa dall'artista, nonché socio della Touring Juvenatium, Frank Volpicella».