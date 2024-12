Natale al centro, tutti gli eventi a Giovinazzo del 21 e 22 dicembre

IL PROGRAMMA

Natale al Centro è il cartellone di eventi per le festività proposto dall'amministrazione comunale di Giovinazzo in collaborazione con le associazioni locali. In questo ultimo fine settimana prima della giornata più attesa dell'anno, la cittadina adriatica pullulerà di eventi. E noi vogliamo ricordarveli tutti con la nostra guida per non perdervi davvero nulla.dalle 19,30 alle 22,30 / domenica anche mattina Mercatini di Natale / Mostra dei volti di Santa Clausa cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUM e di ALESSANDRO CAVALIEREsala Marano e sala primavera dell'IVE;dalle 10,00 alle 22,00 Mercatini Natalizia cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle ore 18,00 Street band: evento musicale itinerantea cura di CHIAMATA DI SCENABorgo antico e p.zza Vittorio Emanuele II;ore 19,30 - Coro di voci bianchea cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con CONFRATERNITA DI MARIA SS DI COSTANTINOPOLIChiesa di Costantinopoli in piazza Costantinopoli;ore 10,00 Villaggio di Babbo Natale Esibizioni sportivea cura di A.S.P.A. DON TONINO BELLOIstituto Vittorio Emanuele II;ore 12,00 Banda centrale di Giovinazzoa cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;ore 19:30 - Riflessione di Natale Racconti e canti della tradizione giovinazzesea cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMconvento dei Frati Cappuccini;ore 18,00 - Babbo Natale viene dal marea cura dell'ASSOCIAZIONE AMICI DEL GOZZOCala porto;dalle ore 13,00 - Bassa Banda: musica per le vie della cittàa cura di CHIAMATA DI SCENA